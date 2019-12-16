Работник банка в США крал деньги клиентов и хвастался пачками долларов в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сотрудник американского банка попался на хищении более $88 тыс. из сейфа из-за того, что выкладывал в социальных сетях свои фотографии с банкнотами в руках. Об этом сообщили в прокуратуре Восточного округа штата Северная Каролина.

Следователи установили, что 29-летний Арландо Хендерсон, пользуясь правом доступа к сейфу в отделении банка в городе Шарлотт, как минимум 18 раз в прошлом году крал деньги вкладчиков. Он вносил часть этих средств на свой счет в банкомате рядом с местом работы.

Кроме того, Хендерсон взял кредит на покупку Mercedes-Benz. Он предоставил ложную информацию о себе и подложные документы, включая справку о движении средств на несуществующем счете. Хендерсон внес за автомобиль $20 тыс. наличными, а остальную долю погасил за счет кредита.

Хендерсона арестовали 4 декабря в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его аккаунтах в Facebook и Instagram снимки с пачками долларов в руках и на фоне белого Mercedes.

Хендерсону предъявлены обвинения в подлоге, краже, незаконном обогащении и внесении ложных записей. Ему грозит до 30 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн.