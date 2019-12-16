{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Работник банка в США крал деньги клиентов и хвастался пачками долларов в соцсетях

Арландо Хендерсону грозит до 30 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сотрудник американского банка попался на хищении более $88 тыс. из сейфа из-за того, что выкладывал в социальных сетях свои фотографии с банкнотами в руках. Об этом сообщили в прокуратуре Восточного округа штата Северная Каролина. 

Следователи установили, что 29-летний Арландо Хендерсон, пользуясь правом доступа к сейфу в отделении банка в городе Шарлотт, как минимум 18 раз в прошлом году крал деньги вкладчиков. Он вносил часть этих средств на свой счет в банкомате рядом с местом работы.

Кроме того, Хендерсон взял кредит на покупку Mercedes-Benz. Он предоставил ложную информацию о себе и подложные документы, включая справку о движении средств на несуществующем счете. Хендерсон внес за автомобиль $20 тыс. наличными, а остальную долю погасил за счет кредита.

Хендерсона арестовали 4 декабря в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его аккаунтах в Facebook и Instagram снимки с пачками долларов в руках и на фоне белого Mercedes.  

Хендерсону предъявлены обвинения в подлоге, краже, незаконном обогащении и внесении ложных записей. Ему грозит до 30 лет лишения свободы и штраф в размере $1 млн.

Теги
США
Реклама на ТАСС
СК начал проверку по поводу невыплаты пенсии ошибочно признанному умершим на Камчатке
Следователи оценят действия должностных лиц регионального отделения Пенсионного фонда РФ и Камчатского центра по выплате государственных и социальных пособий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС