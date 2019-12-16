Якутия выделит по 100 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Якутия предоставит каждому ветерану Великой Отечественной войны к юбилею Победы в 2020 году единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в понедельник глава Якутии Айсен Николаев, выступая с посланием к Госсобранию (Ил Тумэн) республики.

"В канун Дня Победы всем нашим ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны будут предоставлены единовременные денежные выплаты от республики. Выплаты составят 100 тыс. рублей. Впервые выплата будет осуществлена [также] детям войны", - сказал Николаев.

Глава Якутии отметил, что это общий долг всех - окружить заботой и вниманием участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла и детей войны. "Я призываю органы местного самоуправления, предприятий республики и всех жителей Якутии присоединиться и тоже поддержать ветеранов, оказать им помощь и поздравить с великим праздником", - добавил Николаев.

Он сообщил, что во всех городах и селах будут обновлены мемориалы павшим воинам и проведена поисковая работа. О воинах - уроженцах Якутии будут сняты фильмы и изданы книги. "Наверное, нет в Якутии, как и в нашей стране, ни одной семьи, которой не коснулась война. В каждой семье, сколько бы лет не прошло, хранится память о солдатах Победы. Сегодня наш долг увековечить память каждого воина", - отметил Николаев.