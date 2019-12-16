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Яровая предложила уравнять количество бюджетных мест для бакалавриата и магистратуры

По ее словам, магистратура превратилась в способ перевода на платное образование

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила внести в законодательство изменения, устанавливающие равное выделение бюджетных мест для программ бакалавриата и магистратуры. С такой инициативой политик выступила на заседании президиума Совета законодателей, которое проходит в понедельник в Доме союзов.

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"Предлагаю на уровне закона предусмотреть обязательность равного выделения бюджетных мест под бакалавриат и магистратуру", - сказала Яровая.

По словам парламентария, на 2020-2021 учебный год на бюджетных местах в бакалавриате заявлено обучение более 312 тыс. студентов, а в магистратуре - лишь свыше 116 тыс.

"То есть 63% выпускников бакалавриата встанут перед выбором: или учиться платно, или остаться с образованием бакалавра. Получается, что магистратура превратилась в способ перевода на платное образование: хочешь доучиться - доплати. Это не обеспечивает равное и непрерывное образование для граждан России. Пришло время исправлять сложившуюся ситуацию исходя из логики запроса на качество образования", - заявила она.

Единый сайт

Яровая также предложила объединить на одном специальном сайте все запросы на целевой набор в вузах, что, по замыслу парламентария, позволит оказать дополнительную помощь выпускникам в трудоустройстве и обеспечит регионы квалифицированными кадрами.

"Предлагаю установить, чтобы все запросы регионов и работодателей, имеющих право заключать договоры о целевом обучении, публиковались на едином сайте", - сказала Яровая. В этом случае "каждый выпускник школы имел бы возможность на понятной и прозрачной конкурсной основе претендовать на заключение договора о целевом обучении в конкретном регионе и по конкретной специальности", пояснила она. "Такой подход соединит запрос экономики и наполняемость бюджетных мест студентами, желания и возможности которых в самореализации будут реально обеспечены и полезны", - полагает вице-спикер Госдумы.

По ее словам, сайт позволит создать прозрачную систему определения квот на целевой прием. "Хочу подчеркнуть, что в настоящее время контрольные цифры приема и квоты на целевой прием определяются схожим образом - путем направления запросов заинтересованными органами власти, - констатировала она. - На этом принцип соотнесения прерывается, и контрольные цифры приема на бюджетные места, определенные как будто исходя из объективного запроса регионов, оказываются многократно выше квоты на целевой прием". В результате формируется дисбаланс на рынке труда, указала депутат.

"Поэтому предлагаемая прозрачная и публичная система взаимодействия работодателя, регионов и граждан сформирует эффективный механизм наполнения бюджетных мест теми, кто реально придет работать по специальности в конкретный регион и создаст систему максимального соответствия запроса экономики и инвестиций в человека", - уверена зампредседателя Госдумы. "При этом абитуриент изначально будет на основании своего выбора и решения региона и работодателя соискателем на обучение по целевому набору на прозрачной и конкурсной основе", - надеется она.

Эти меры позволят молодым специалистам получить гарантированное место работы, а региону - специалистов высокой квалификации, продолжила Яровая. "Качественная система подготовки профессиональных кадров - это необходимое условие успеха экономики России, все планы будущего зависят напрямую от этого, изменения необходимо начинать незамедлительно. Нельзя допустить, чтобы ошибки в системе высшего образования конвертировались в разочарование, невостребованность, личные и общественные неудачи, отставание в развитие экономики", - заключила вице-спикер.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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