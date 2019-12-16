Ветераны в честь годовщины Победы смогут бесплатно проехать по Крымскому мосту на поезде

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны смогут получить бесплатный билет на поезд до Крыма и города Севастополя от оператора перевозок компании "Гранд сервис экспресс". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба перевозчика.

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Железнодорожное движение через Крымский мост планируется открыть 23 декабря. Компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

"В честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне "Гранд сервис экспресс" предоставит право бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в вагонах класса СВ и купейных вагонах в своих поездах в период с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года без ограничений количества поездок", - говорится в сообщении.

Кроме того, с каждым участником войны бесплатно сможет проехать один сопровождающий. Плата за питание и постельное белье взиматься не будет.

"Оформить бесплатный проезд участники и инвалиды ВОВ могут в железнодорожных кассах, предъявив документ, подтверждающий право на льготный проезд", - уточнили в пресс-службе.