Сертификаты выданы 99% лишившимся жилья после наводнения в Иркутской области

ГОРКИ, 16 декабря. /ТАСС/. Почти все жители, оставшиеся в Иркутской области без жилья в результате наводнения, получили жилищные сертификаты. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"В целом ситуация под контролем. Правительство оперативно приняло решение и выделило 19,5 млрд рублей. Практически сейчас у нас 47 тысяч граждан все получили по 10 тысяч рублей и 27 тысяч граждан получили на утерю имущества. Решены все вопросы, связанные с восстановлением жилищных прав. На сегодня практически из 6900 помещений, которые люди утратили, 99% получили сертификаты", - сказал Мутко.

По его словам, начата активная фаза строительства жилья в пострадавшем регионе. "До конца года рассчитываем, что будет уже возведено три многоквартирных дома и около 30 индивидуальных жилых домов", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что поддержку ликвидации последствий стихийного бедствия оказывают бизнес-структуры, в том числе "Газпром", "Транснефть", "Роснефть".

"С новым руководителем региона у нас полный контакт. Мы договорились в ближайшее время провести встречу", - сказал Мутко.

В новость были внесены изменения (14:47 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.