Сделки с недвижимостью: 10 незаменимых функций нотариуса

Многие юридически значимые действия требуют нотариального заверения различных документов. При этом не все четко понимают, насколько важна работа нотариусов и как она помогает, к примеру, обезопасить всех участников сделки. О том, какую роль играют нотариусы при заключении сделок, связанных с недвижимостью, - в материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты.

1. Гарантия законности сделки

Непонимание одним из участников сделки ее юридических последствий - то, чем часто пользуются мошенники. Человек может невнимательно прочитать значимый пункт договора, вторая сторона может ввести его в заблуждение или даже оказать на него давление.

Нотариусы тщательно разъясняют всем участникам сделки ее условия, рассказывают о правах и обязанностях сторон и убеждаются, что они понимают все правовые последствия заключаемого договора. На юридическом языке это называется проверкой соответствия воли и волеизъявления сторон. Она позволяет клиентам быть уверенными в безопасности сделки и в том, что в дальнейшем никто не сможет ее оспорить. Даже если одна из сторон заявит, что ее ввели в заблуждение или она действовала по принуждению, не понимала своих действий, - такие схемы часто встречаются в арсенале мошенников.

2. Гарантия юридической чистоты сделки

Прежде чем заверить сделку, нотариус проводит целый ряд обязательных процедур: подтверждает юридическую чистоту отчуждаемого объекта, устанавливает личность заявителей и проверяет их дееспособность, проводит правовую экспертизу предъявленных документов, убеждается в отсутствии производства по делу о банкротстве заявителей, а также в ряде других важных деталей. Работая с нотариусом, стороны могут быть абсолютно уверены в чистоте сделки.

3. Гарантия соблюдения прав третьих лиц

Нередко в результате сделки могут пострадать лица, которые, казалось бы, вообще не имеют к ней отношения, - но с правовой точки зрения выступают такими же собственниками отчуждаемой недвижимости, как и заявленный в договоре продавец. Такими "скрытыми" (и зачастую даже намеренно) лицами, имеющими право на жилье, могут быть супруги и экс-супруги, несовершеннолетние дети, внезапно обнаружившиеся наследники, сособственники, имеющие право преимущественной покупки доли, и др. Нотариус тщательно проверит правоустанавливающие документы и семейное положение сторон, а также определит полный круг лиц, имеющих право пользоваться отчуждаемой недвижимостью и/или проживать в ней.

4. Предоставление услуг в формате одного окна

Нет ничего утомительнее сбора множество ценных бумажек из разных инстанций. Все нотариусы России работают по принципу одного окна, благодаря чему заявителям не приходится самостоятельно собирать нужные для сделки сведения и документы. Нотариус сам запрашивает все данные и получает их в максимально короткие сроки благодаря налаженному цифровому сотрудничеству между нотариатом и целым рядом ведомств и служб (ФНС, Росреестр, МВД, ЦБ РФ, ЕГР ЗАГС и др.). Нотариат сегодня - полноправный партнер электронного правительства, и пользоваться удобствами и преимуществами этого партнерства может любой желающий.

5. Максимально короткие сроки регистрации в Росреестре

Права по удостоверенной нотариусом сделке согласно закону должны регистрироваться очень быстро, в течение одного рабочего дня. Причем нотариус сам направляет заявление в электронном виде в Росреестр и сам же выдает собственнику готовые документы с отметкой о регистрации. Эта услуга - неотъемлемая часть работы нотариуса при оформлении сделки, и она бесплатна.

6. Защита сделки от оспаривания

Любой нотариальный акт, в том числе договор отчуждения недвижимости, по закону наделен повышенной доказательственной силой: его сложно оспорить в суде, в отличие от, например, обычной сделки в простой письменной форме. Кроме того, нотариусы вправе фиксировать процесс оформления сделки на видео и затем при необходимости предоставлять записи суду, где те послужат еще одним доказательством добросовестности участников сделки и правомочности действий нотариуса.

7. Гарантия возмещения ущерба

Каждый нотариус отвечает за результат своих действий не только лицензией и репутацией - он несет и полную имущественную ответственность. Если нотариус совершил профессиональную ошибку (например, пропустил какой-нибудь важный этап при оформлении сделки, сделал опечатку в тексте договора и т. д.), из-за которой одна из сторон понесла ущерб, его возместят в полном объеме, причем вне зависимости от величины убытков. Это возможно благодаря многоступенчатой системе страхования профессиональной ответственности нотариусов.

8. Услуга безопасного расчета по сделке

По желанию сторон расчет по сделке может проводиться через публичный депозитный счет нотариуса. В этом случае покупатель может быть уверен, что деньги поступят продавцу только после выполнения всех указанных в договоре условий, иначе они возвращаются покупателю. Депозитные счета нотариусов защищены и от банкротства банка: если подобное и случится, деньги со счетов исключаются из конкурсной массы и сразу же возвращаются нотариусу, который и передаст их владельцу.

9. Оформление договора в цифровом формате без требования личной ЭЦП

Оформить юридически значимый документ в "цифре" в ближайшее время можно будет максимально быстро, просто и без лишних затрат. В этом помогут нотариусы: закон уже наделил их необходимыми полномочиями. Когда норма будет введена в практику, клиентам нотариальных контор даже не придется тратиться на покупку личной ЭЦП (электронной цифровой подписи) - достаточно будет оставить свою подпись на специальном планшете в кабинете нотариуса. Юридическую силу договору в цифровом формате придаст нотариальное удостоверение с усиленной квалифицированной электронной подписью. Она есть у каждого нотариуса.

10. Дистанционное удостоверение сделки

Уже скоро россияне смогут оценить еще одно удобное нотариальное новшество - дистанционное удостоверение сделки. Такая услуга нужна в ситуации, когда стороны договора находятся в разных регионах России и не хотят тратить время и деньги на поездки и встречи. Им можно будет просто обратиться к нотариусам в своих городах, и те проведут все предусмотренные законом проверки и процедуры, удостоверив дистанционную сделку. Весь процесс удостоверения договора будет проходить в онлайн-режиме через специальный защищенный канал связи нотариусов, что исключает возможность подделки документа.