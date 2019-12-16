Пензенский губернатор объявил 31 декабря выходным днем для госслужащих в регионе

ТАСС, 16 декабря. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение по переносу рабочего дня для государственных и муниципальных служащих с 31 на 28 декабря, сообщается на официальном портале правительства региона.

"Сегодня я подписал распоряжение по переносу рабочего дня на субботу, 28 декабря, и предоставлению отдыха во вторник, 31 декабря", - приводит слова губернатора пресс-служба. Он отметил, что это сделано в связи с многочисленными обращениями граждан, руководства Федерации профсоюзов области и общественных организаций региона.

В пресс-службе уточнили, что постановление касается государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников всех подведомственных учреждений. При этом руководители частных компаний будут принимать решение о графике работы сотрудников самостоятельно. "Службы экстренного реагирования продолжат работу в бесперебойном режиме", - уточняется в сообщении.