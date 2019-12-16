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В Генпрокуратуре прокомментировали информацию о покупке двух гольф-каров

По данным ведомства, они предназначены для перевозки маломобильных граждан, проходящих реабилитацию в санатории прокуратуры, который недавно открылся в Ялте
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© Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Закупленные Генеральной прокуратурой России два гольф-кара предназначены для перевозки маломобильных граждан, проходящих реабилитацию в недавно открывшемся ведомственном санатории прокуратуры в Ялте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в связи с публикациями о покупке Генпрокуратурой двух гольф-каров стоимостью более 3 млн рублей.

"В рамках действующего законодательства были закуплены два электрокара для пансионата Генпрокуратуры "Россия" в Ялте (Крым) для транспортировки маломобильных граждан, которые приезжают на отдых и реабилитацию, - пояснили в пресс-службе. - Жилые и лечебные корпуса пансионата находятся на ощутимых для этой категории посетителей расстояниях".

"Электрокары уже поставлены", - добавили в Генпрокуратуре, заявив о готовности продемонстрировать их любым интересующимся СМИ.

Санаторий "Россия" работников органов прокуратуры начал работу с 1 ноября этого года. Он расположен в Ялте на самом берегу моря и является одним из крупнейших оздоровительных комплексов Южного берега Крыма. Он включает четыре корпуса в старинном парке "Чукурлар". Площадь парка составляет 14,5 га. Профиль санатория - лечение заболеваний верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата.

В заявке на покупку электрокаров на сайте госзакупок говорилось, что они должны быть изготовлены не ранее 2019 года, с заводскими номерами, не должны иметь следов ржавчины и повреждений корпуса. Гольф-кар вмещает шесть человек, может проехать на одном заряде до 59 км. Максимальная скорость - 27 километров в час.

В новость была внесена правка (16:31 мск) - уточняется формулировка в первом абзаце. 

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