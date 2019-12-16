Кузнецова просит проверить действия органов опеки в деле об истязании ребенка в Омске

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с целью проведения проверки деятельности органов опеки и обоснованности возвращения ребенка в семью, где родители заставляли его в наказание стоять часами на коленях на гречневой крупе. Об этом сообщается в понедельник на сайте детского омбудсмена.

"Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери", - приводятся слова Кузнецовой.

Материалы дела в отношении матери ребенка и ее сожителя направлены в суд. После выписки из больницы по ходатайству органов опеки мальчика поместили в социально-реабилитационный центр, а затем его передали матери, семья находится на патронаже органов системы профилактики. В отношении матери возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), ст. 117 УК РФ ("Истязание"), женщина находится под подпиской о невыезде. В отношении сожителя возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ ("Истязание").

Также отмечается, что в ближайшее время региональный уполномоченный по правам ребенка посетит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, "пообщается с ним и с педагогами", также "запланирована встреча с мамой".

"Все это нам позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений. Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности, и все действия - в его интересах", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена.