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Ростуризм представил в Японии роуд-шоу "Россия 2020. Евро в подарок"

Мероприятие было посвящено предстоящим матчам чемпионата Европы по футболу
Ирина Слуцкая Алексей Заврачаев​/ТАСС
Описание
Ирина Слуцкая
© Алексей Заврачаев​/ТАСС

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) провело во вторник в Токио роуд-шоу "Россия 2020. Евро в подарок", посвященное предстоящим матчам чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге, основным туристическим направлениям в РФ, а также развивающейся системе электронных виз. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"В России вы найдете все и даже больше: это и спокойствие озер Карелии, и величие гор Кавказа, и цветущая весна Алтая, и сказочные вулканы Камчатки, и многое другое. В России есть все, чтобы путешествие к нам стало самым лучшим приключением в вашей жизни", - отметила в своем видеообращении руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Как отметил заведующий консульским отделом посольства РФ в Японии Александр Бондаренко, сейчас Москва и Токио активно продвигают отношения по широкому спектру направлений. "Очень важное направление - сфера туризма, и мы уделяем ему очень большое внимание. Лидерами двух стран поставлена задача по увеличению туристического потока до 400 тыс. человек к 2023 году. Мы рассчитываем, что масштабные мероприятия в следующем году, в том числе матчи чемпионата Европы по футболу, станут важной вехой для продвижения туристических обменов", - сказал Бондаренко.

В ходе роуд-шоу гости мероприятия смогли познакомиться с презентациями российских регионов и городов, включая Санкт-Петербург и Калининград, а также получить полную информацию о системе получения электронных виз в РФ и планах по ее расширению. Также были представлены единый календарь туристских событийных мероприятий России на 2020 год, нишевые виды туризма, популярные в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (шопинг, гольф, экологические направления). По мнению экспертов Ростуризма, в следующем году во время футбольного чемпионата Россия могла бы стать удобным хабом на пути в Европу для любителей этого вида спорта.

Помимо презентаций, в рамках роуд-шоу были организованы культурная программа с участием российских и японских артистов, фотовыставка "Добро пожаловать в Россию". В качестве почетных туристских послов в мероприятии принимают участие российская фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая и японская фигуристка, двукратная чемпионка мира Мики Андо.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа (Россия - Бельгия, Россия - Финляндия и Финляндия - Бельгия) и один из четвертьфиналов.

Теги
БельгияЯпонияФинляндияРоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаСлуцкая, Ирина Эдуардовна
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