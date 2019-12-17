Виртуальный помощник Маруся станет одним из кураторов в Музее современного искусства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Виртуальный помощник Маруся станет одним из кураторов выставки, посвященной 20-летию Московского музея современного искусства (ММОМА). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Mail.ru.

"Голосовой помощник Маруся станет куратором зала "Информационные технологии". С 19 декабря по 26 апреля ММОМА проводит масштабную выставку-ретроспективу работ, собранных за время существования музея. Выставочный проект "1999" займет все здание MMOMA на Петровке 25. Пространство музея разделят на тематические залы, в каждом из которых будет свой куратор", - говорится в сообщении. Пресс-показ выставки и торжественное открытие пройдут 17-18 декабря, 19 декабря выставку откроют для публики.

Ранее исполнительный директор музея Василий Церетели сообщил ТАСС, что кураторами юбилейного проекта станут специалисты в разных сферах - режиссеры, музыканты, врачи, ученые и рестораторы. Среди них - художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, шеф-повар ресторана White Rabbit Владимир Мухин, кардиохирург Михаил Алшибая, актриса Алиса Хазанова, прима-балерина Диана Вишнева, мореплаватель Федор Конюхов, директор Центра Помпиду (Париж) Бернар Блистен.

Каждый из приглашенных гостей выберет несколько работ из коллекции ММОМА и представит их на выставке. "Вместе с сотрудниками музея Маруся изучила его коллекцию и выбрала работы, наиболее ярко отражающие эволюцию современных технологий. Среди картин, отобранных искусственным интеллектом, - работы лауреата премии Кандинского Таисии Коротковой, Станислава Шурипы и Антонины Баевер", - сообщает пресс-служба.

Московский музей современного искусства - первый в России государственный музей, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Музей был открыт 15 декабря 1999 года при поддержке правительства Москвы и департамента культуры города. Основателем и директором музея стал Зураб Церетели, президент Российской академии художеств. Его личная коллекция более чем из 2 тыс. работ известных художников XX века положила начало музейному собранию. Позднее фонды музея значительно пополнились, в настоящее время это одно из самых представительных собраний отечественного искусства XX столетия.