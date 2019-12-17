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Памятник главному маршалу артиллерии Неделину открыли в Подмосковье

Открытие приурочено к 60-летию образования ракетных войск стратегического назначения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия памятника главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину прошла во вторник в городе Одинцово, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

"<...> Вся жизнь Митрофана Ивановича, прошедшего путь от командира артиллерийского полка до главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) - это яркое воплощение служения Родине. Он был великим практиком, заложившим основы боевого применения Ракетных войск, еще не зная, что через 60 лет они будут нести боевое дежурство и надежно защищать безопасность новой России", - сказал на церемонии открытия советник председателя РВИО Ростислав Мединский.

Памятник установлен в сквере на пересечении улиц Маршала Неделина и Молодежной, его открытие приурочено к 60-летию образования ракетных войск стратегического назначения. Ранее союз ветеранов РВСН обратился в РВИО с инициативой увековечения памяти одного из создателей ракетно-ядерного щита страны Митрофана Неделина. Решение установить монумент в Одинцове обусловлено расположением штаба РВСН в Одинцовском районе. Памятник изготовлен, в том числе, и на народные пожертвования.

Митрофан Иванович Неделин (1902-1960) - советский военный деятель, Герой Советского Союза, главный маршал артиллерии, участник Гражданской войны в России, войны в Испании и Великой Отечественной войны. С 1955 года - заместитель министра обороны СССР и одновременно первый главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения. Один из создателей ракетно-ядерного щита страны и космодрома Байконур. Погиб при взрыве во время предстартовой подготовки к пуску первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-16.

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Россия
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