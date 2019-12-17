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Мария Бутина устроилась работать на телеканал RT

Она станет ведущей стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина получила работу на телеканале RT - она станет ведущей стрима "Прекрасная Россия бу-бу-бу", сообщается на сайте телеканала.

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На сайте также отмечается, что Бутина уже приняла участие в стриме RT "Молодая кровь!" 11 декабря.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила, что Бутина будет работать экспертом в одной из рабочих групп про омбудсмене.

Приехавшая в Соединенные Штаты на учебу Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения. Сама россиянка 13 декабря 2018 года признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иностранных агентах в США, и 26 апреля 2019 года была приговорена к 1,5 года тюрьмы. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения Бутину освободили 25 октября, на следующий день она вернулась на родину.

Теги
Россия
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