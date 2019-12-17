Госдума расширила перечень нотариальных услуг, оказываемых через интернет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла закон об электронном нотариате, который призван существенно расширить перечень нотариальных услуг, оказываемых в электронном виде.

К действиям нотариуса, которые могут совершаться в электронном виде, теперь отнесены "свидетельствование верности перевода документа на другой язык, передача электронных документов физическим и юридическим лицам, принятие в депозит безналичных денежных средств, совершение исполнительной надписи для взыскания задолженности в бесспорном порядке, обеспечение доказательств в виде осмотра информации через интернет, выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества". Кроме того, в электронной форме теперь можно будет удостоверять равнозначность электронного документа другому электронному документу, изготовленному в ином формате.

Вводится возможность совершения дистанционной сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каждой стороны, - через электронную систему нотариата, без совместного присутствия сторон сделки. При этом достоверность волеизъявлений в таком случае устанавливается и гарантируется каждым нотариусом.

Закрепляется, что нотариус сможет принимать на хранение документы не только в бумажном виде, но и в электронном. Электронные документы будут храниться в единой информационной системе нотариата. Федеральная нотариальная палата создаст условия для получения через интернет по запросу заявителя в круглосуточном режиме сведений об открытии наследственного дела. Законом устанавливаются правила исправления нотариусом выявленных технических ошибок, не изменяющих правовое содержание нотариально оформленного документа.

Для того, чтобы воспользоваться правом на получение этих услуг в электронном виде, необходимо направить нотариусу через единую информационную систему нотариата (либо через портал госуслуг) заявление, удостоверенное усиленной квалифицированной электронной подписью, с приложением документов в электронной форме. Нотариус проверит электронную подпись и в течение пяти рабочих дней после оплаты изготовит нотариальный документ в электронной форме. По просьбе заявителя нотариальный документ может быть выдан и на бумажном носителе. Большая часть изменений вступит в силу через год после официального опубликования закона.

Как указал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, принятием данного законопроекта депутаты существенно упрощают для граждан и бизнеса "получение нотариальных услуг, многие из которых смогут оказываться в электронной форме". Так, "заявление, заверенное электронной подписью, можно будет направить нотариусу через портал госуслуг и приложить к нему все необходимые документы также в электронном виде". Если же у человека по какой-либо причине отсутствует паспорт или нотариус сомневается в соответствии личности гражданина предъявленному им документу, после принятия закона идентифицировать клиента можно будет с помощью уже действующей в России единой биометрической системы, продолжил Володин. Законопроект о цифровом нотариате, утверждал он, "станет еще одним шагом в создании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики".