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Песков не исключил участия Путина в церемонии перезахоронения останков генерала Гюдена

Пресс-секретарь президента затруднился ответить, затрагивалась ли эта тема во время переговоров президентов России и Франции в Париже 9 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил визита главы российского государства Владимира Путина в Париж на церемонию перезахоронения останков соратника Наполеона генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженных на территории Королевского бастиона в Смоленске во время археологической экспедиции.

"Если это будет согласовано по дипломатическим каналам, то это вполне может быть рассмотрено", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. Он подчеркнул, что отношения двух стран развиваются в конструктивном ключе. Представитель Кремля затруднился ответить, затрагивалась ли эта тема во время переговоров Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже 9 декабря, "но эта тема, безусловно, есть на повестке".

Он напомнил, что российские и французские археологи провели анализ ДНК находки, который подтвердил подлинность останков. "Для Франции это большая новость. В целом есть на повестке дня тема о том, чтобы эти останки вернуть. И как мы ранее подтверждали, если французская сторона обратится, то российская сторона положительно рассмотрит вопрос о возвращении останков", - добавил Песков.

Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский 15 декабря сообщил ТАСС, что останки генерала Гюдена, обнаруженные в Смоленске во время археологической экспедиции, планируется перезахоронить в Доме инвалидов в Париже весной 2020 года, на церемонию перезахоронения французская сторона пригласила президента Путина.

Останки, принадлежащие генералу Гюдену, погибшему в августе 1812 года, были обнаружены участниками российско-французской археологической экспедиции летом 2019 года. Установить точную принадлежность останков удалось при помощи двух независимых ДНК-экспертиз, проведенных специалистами из РФ и Франции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
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