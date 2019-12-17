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Видеокапсулы для диагностики заболеваний ЖКТ у детей впервые стали доступны в Подмосковье

Одноразовую камеру размером 11 мм проглатывает пациент, она естественным образом проходит через пищеварительный тракт, передавая изображение посредством беспроводной связи на внешний носитель информации

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Видеокапсулы для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей впервые появились в Детском клиническом многопрофильном центре Подмосковья, капсулу проглатывают и ждут, пока она пройдет по пищеварительный тракту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области.

"Впервые в Подмосковье для диагностики тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта применяется современная технология - видеокапсульная энтероскопия. Диагностика выполняется с помощью миниатюрной одноразовой камеры размером всего 11 мм, которую проглатывает пациент. Исследование проводится бесплатно в рамках ОМС в Детском клиническом многопрофильном центре Московской области", - говорится в сообщении.

Как отметила главный врач центра, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева, слова которой приводятся в материале, заболеваемость детей расстройствами пищеварения на сегодняшний день составляет 150 случаев на 1 тыс. человек. Благодаря новому оборудованию распознать тяжелые болезни, такие как болезнь Крона, язвенный колит, различные опухоли, можно на ранней стадии.

"Это многократно повышает шансы на успешное лечение. Только в декабре в наш центр поступило 10 видеокапсул для диагностики, выполнено уже семь исследований", - сказала Одинаева.

Процедура заключается в проглатывании пациентом видеокапсулы, которая естественным образом проходит через пищеварительный тракт. Изображение посредством беспроводной связи передается на внешний носитель информации. На саму процедуру требуется от 4 до 10 часов. Планируется, что в следующем году в Детский клинический многопрофильный центр поступит еще 50 видеокапсул для проведения диагностики.

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