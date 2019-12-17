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Володин поставит в пример спикеру ПАСЕ здоровые отношения между мужчинами и женщинами в РФ

Председатель Госдумы отметил, что отношения между депутатами в России носят настолько теплый характер, что говорить о сексизме в политике просто не представляется возможным

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на предстоящей во вторник встрече поставит в пример здоровые отношения между мужчинами и женщинами в РФ спикеру Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, которая намерена обсудить с ним тему сексизма в политике.

"Мартин Люцианович Шаккум [зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку], вы сейчас мимо Татьяны Васильевны проходили, взяли и оказали ей знак внимания, в щеку поцеловали", - с улыбкой обратил внимание глава нижней палаты парламента РФ, открывая пленарное заседание. "У меня сегодня встреча с председателем ПАСЕ, главный вопрос, который она хочет обсудить… это сексизм в политике", - сообщил он.

"Уважаемые коллеги, мне для того, чтобы с ней обсуждать в том числе этот вопрос, наверное, было бы правильно начать разговор как раз с утренних отношений между депутатами, которые у нас носят настолько теплый характер, что говорить о сексизме в политике, наверное, для нас просто не представляется возможным", - продолжил Володин. "Ну и потом, говоря об этом, политические права в России женщины получили в 1918 году. Как вы знаете, в Швейцарии это произошло значительно позже - это, наверное, 60-е или 70-е годы", - напомнил он, имея в виду швейцарское происхождение Паскье.

"Поэтому, Мартин Люцианович, если вы не возражаете, я тогда сошлюсь на сегодняшний пример. Думаю, он может быть основой разговора и для того, чтобы в европейском парламенте депутаты-мужчины обращали больше внимания на женщин, а не на мужчин", - заключил спикер, после чего в зале раздался смех и аплодисменты.

Затем слово потребовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Вообще не трогайте эти темы - чтобы слова "мужчина и женщина" не звучали. Вас тут же обвинят, что вы разделяете людей по половому признаку", - предупредил он. "Вы правы по-своему, но если вы будете кланяться женщинам, открывать им двери, помогать что-то поднести, вас немедленно обвинят, что вы издеваетесь над женщиной", - добавил парламентарий, оговорившись, что дает товарищеский совет.

"У нас есть семейные ценности, - отреагировал Володин. - Мы не должны здесь отступать от своих ценностей, мы, наоборот, их должны защитить и, может быть, поправить представителей европейских государств", - подчеркнул он, указав на необходимость "идти своим путем". "Семья, ценности, мать, женщина - это то, что нас отличает от них, это, если хотите, наша идентичность. Пускай они с ней считаются и мирятся, а так мы потеряем себя", - заключил председатель Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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