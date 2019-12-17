Реконструкцию дороги, соединяющей Удмуртию и Кировскую область, завершат в 2020 году

ИЖЕВСК, 17 декабря. /ТАСС/. Дорогу в Ярском районе Удмуртии, которая на северо-западе соединяет республику с Кировской областью, закончат ремонтировать в 2020 году, сообщил во вторник глава региона Александр Бречалов.

"В 2020 году будет проведен ремонт автодороги Глазов - Яр - Пудем, и мы, наконец, завершим реконструкцию дороги, соединяющей Удмуртию с Кировской областью. Наверное, один из самых резонансных участков дороги для жителей республики", - сказал глава республики, выступая с докладом "О положении в Удмуртской Республике" перед депутатами Госсовета.

Как уточнил ТАСС председатель правительства региона Ярослав Семенов, в 2020 году работы запланированы на двух участках общей протяженностью 7,4 км. На реконструкцию выделят более 260 млн рублей.

"Напомню, что со стороны Кировской области дорога уже готова", - добавил собеседник.

По словам премьера Удмуртии, общая протяженность участка дороги, который реконструируют к концу 2020 года, составит 22,1 км. В 2017 году на работы выделяли порядка 130 млн рублей, в 2018 году - около 218 млн рублей, в 2019 году - около 162 млн рублей. Общая сумма составит порядка 770 млн рублей.