Верховный суд предложил уточнить срок подачи кассационной жалобы на судебное решение

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ во вторник внес в Госдуму законопроект, согласно которому жалобы по правилам сплошной кассации на приговор суда могут быть поданы в течение двух месяцев после его вступления в законную силу. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительных материалах, "ограничение определенным сроком возможности обжалования итогового судебного решения по уголовному делу по правилам сплошной кассации решает одновременно несколько важных задач". В первую очередь, речь идет об упорядочивании "процедуры кассационного производства, соблюдении разумных сроков судопроизводства и оперативного восстановления нарушенного права". Помимо этого, законопроект исключает возможность многократного пересмотра одного и того же уголовного дела в суде.

Для этого Уголовно-процессуальный кодекс предлагается дополнить нормой, согласно которой устанавливается срок - два месяца со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, в течение которого для рассмотрения в порядке сплошной кассации могут быть поданы кассационные жалоба, представление на приговор или иное итоговое судебное решение.

Наряду с этим предлагается установить правовой механизм, позволяющий восстановить пропущенный по уважительной причине срок кассационного обжалования итогового судебного решения. Если срок был пропущен по иным причинам или же суд отказал в его восстановлении, то законопроект все равно дает право подать кассационную жалобу по правилам выборочной кассации.

Как сообщил ранее председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей РФ, введение кассационных судов общей юрисдикции с 1 октября этого года увеличило число пересмотренных гражданских дел в кассации. По его словам, пока преждевременно делать выводы о работе кассационных судов, "но статистика свидетельствует о правильности введения института сплошной кассации".