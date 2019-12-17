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Проблему нехватки врачей в Якутии рассчитывают решить после ввода корпуса мединституса

Сейчас студенты СВФУ вынуждены учиться в шести разных корпусах

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Строительство нового корпуса медицинского института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), после ввода которого число студентов вуза увеличится почти в 1,5 раза, позволит в перспективе решить в Якутии проблему с нехваткой медицинских кадров. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор медицинского института Николай Гоголев.

"Хотелось бы защитить ПСД в этом году, чтобы с 2021 года началось строительство учебно-лабораторного корпуса с виварием. Это [будет] большой комплекс для студентов, для научных целей. Нехватка кадров достаточно высокая, только по Якутии не хватает в год 400 врачей. Сейчас у нас обучаются 1,7-1,8 тыс. студентов практически в две смены. Если было бы достаточно помещений, мы могли бы обучать до 2,5 тыс. человек", - сказал Гоголев.

По его словам, нехватка помещений сказывается и на научной деятельности преподавателей, которые тоже работают по две смены. "Новый корпус должен помочь продвижению науки и технологии", - отметил Гоголев.

На данный момент СВФУ готовит проектно-сметную документацию (ПСД) учебно-лабораторного корпуса, чтобы отправить для согласования в Министерство науки и высшего образования России.

Проектно-сметная документация позволит, по мнению собеседника агентства, также определить источник финансирования.

"Сейчас у правительства много [проектов]: нацпроекты, программа развития Дальнего Востока и развития Арктики. Хотелось бы по возможности четко определить, куда поставить статью расходов. А стоимость довольно большая - 2,9 млрд рублей с учетом современного оснащения", - отметил Гоголев.

На данный момент студенты медицинского института вынуждены учиться в шести разных корпусах СВФУ. Два собственных корпуса института, где обучаются студенты, являются постройками 1950-х и 1980-х годов. Медицинский институт СВФУ создан в 1957 году. Является одним из старейших высших медицинских учебных заведений на северо-востоке России.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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