В Ульяновской области определили пятого регионального оператора по обращению с отходами

УЛЬЯНОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. ООО "Межрегиональная экологическая компания" по итогам конкурса стало претендентом на место пятого регионального оператора в Ульяновской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

На данный момент в Ульяновской области действует четыре региональных оператора. Региональный оператор зоны деятельности № 5 будет обслуживать Павловский, Старокулаткинский, Новоспасский, Николаевский, Кузоватовский и Радищевский районы.

"Была подана одна заявка от ООО "Межрегиональная экологическая компания", которая несколько лет занимается вопросами утилизации промышленных и твердых коммунальных отходов. По итогам конкурса, который проводился с 20 ноября по 11 декабря, она стала претендентом на роль регоператора", - сказал собеседник агентства.

По словам Федорова, в настоящий момент проводится проверка необходимой документации. После этого должно быть подписано соглашение между Минприроды Ульяновской области и ООО "Межрегиональная экологическая компания", а также утвержден тариф.

"В итоге с 1 января 2020 года Ульяновская область полностью войдет в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами", - уточнил министр.

Федоров отметил, что сейчас проводятся сходы с гражданами, встречи с главами администраций шести районов и сельских поселений для обсуждения дальнейшей работы регоператора. "В ближайшее время планируется обновление контейнерного парка, строительство мусоросортировочной станции, внедрение системы zero-waste ("ноль отходов", предполагается снижение числа отходов, вывозимых на свалку, за счет их переработки - прим. ТАСС) и термодеструкции (разложение отходов без доступа кислорода - прим. ТАСС). Главная задача на ближайшие три месяца - наладить работу регоператора в зимний период и обеспечить бесперебойный вывоз отходов", - уточнил он.

Реформа обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология".

О компании

ООО "Межрегиональная экологическая компания" зарегистрирована в 2016 году в Самаре. Основной вид деятельности - деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. В числе дополнительных видов деятельности указаны сбор, обработка и утилизация опасных и неопасных отходов.