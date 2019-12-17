{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

В Ульяновской области определили пятого регионального оператора по обращению с отходами

Это позволит полностью перейти на новую систему обращения с отходами в регионе

УЛЬЯНОВСК, 17 декабря. /ТАСС/. ООО "Межрегиональная экологическая компания" по итогам конкурса стало претендентом на место пятого регионального оператора в Ульяновской области. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров.

На данный момент в Ульяновской области действует четыре региональных оператора. Региональный оператор зоны деятельности № 5 будет обслуживать Павловский, Старокулаткинский, Новоспасский, Николаевский, Кузоватовский и Радищевский районы.

"Была подана одна заявка от ООО "Межрегиональная экологическая компания", которая несколько лет занимается вопросами утилизации промышленных и твердых коммунальных отходов. По итогам конкурса, который проводился с 20 ноября по 11 декабря, она стала претендентом на роль регоператора", - сказал собеседник агентства.

По словам Федорова, в настоящий момент проводится проверка необходимой документации. После этого должно быть подписано соглашение между Минприроды Ульяновской области и ООО "Межрегиональная экологическая компания", а также утвержден тариф.

"В итоге с 1 января 2020 года Ульяновская область полностью войдет в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами", - уточнил министр.

Федоров отметил, что сейчас проводятся сходы с гражданами, встречи с главами администраций шести районов и сельских поселений для обсуждения дальнейшей работы регоператора. "В ближайшее время планируется обновление контейнерного парка, строительство мусоросортировочной станции, внедрение системы zero-waste ("ноль отходов", предполагается снижение числа отходов, вывозимых на свалку, за счет их переработки - прим. ТАСС) и термодеструкции (разложение отходов без доступа кислорода - прим. ТАСС). Главная задача на ближайшие три месяца - наладить работу регоператора в зимний период и обеспечить бесперебойный вывоз отходов", - уточнил он.

Реформа обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология".

О компании

ООО "Межрегиональная экологическая компания" зарегистрирована в 2016 году в Самаре. Основной вид деятельности - деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. В числе дополнительных видов деятельности указаны сбор, обработка и утилизация опасных и неопасных отходов.

Теги
РоссияУльяновская областьНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
В Госдуму внесли законопроект о праве жертв теракта в Беслане на лечение за рубежом
Депутат Зураб Макиев отметил, что в настоящее время ни один законодательный акт не предусматривает дополнительных мер соцподдержки для людей, ставших инвалидами после терактов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС