СМИ: Facebook заблокировала группы, в которых обсуждали опасную "черную мазь"

ТАСС, 17 декабря. Администрация социальной сети Facebook закрыла пользователям доступ к нескольким из групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья "черная мазь", якобы способствующая лечению рака. Об этом во вторник сообщил интернет-портал BuzzFeed.

Причиной блокировки сообществ, число участников крупнейшего из которых превышает 20 тыс., Facebook назвала "агрессивное и преступное поведение". Несмотря на то, что группы не занимались непосредственно продажей средства, их члены обсуждали способы приготовления мази в домашних условиях и места за рубежом, где ее можно приобрести, отмечает портал.

"Черная мазь" - средство альтернативной медицины, основными компонентами которого являются растение лапчатка и хлорид цинка. Согласно распространенному среди интернет-пользователей убеждению, препарат способствует борьбе с раком кожи и другими видами рака. В действительности же, отмечает портал, мазь разъедает кожные покровы, а доказательств ее лечебных свойств не существует. По данным исследования медицинского центра при Вермонтском университете (США), результаты которого приводит BuzzFeed, мазь не только не уничтожает раковые ткани, но и может вызывать метастазирование (распространение раковых клеток по организму). Управление США по контролю за продуктами питания и лекарствами запрещает продажу "черной мази" на территории страны.