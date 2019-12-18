В Магаданской области объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих региона

ТАСС, 18 декабря. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду подписал указ, согласно которому для госслужащих региона 31 декабря станет выходным днем. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор подписал указ, устанавливающий 31 декабря 2019 выходным днем с переносом рабочего дня на 28 декабря", - говорится в сообщении.

Изменения коснутся графика государственных гражданских служащих области, лиц, замещающих государственных должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти региона. Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных образований области, руководителям частных предприятий и организаций также рекомендовано перенести для своих работников выходной день с субботы на вторник.

31 декабря уже объявили выходным днем власти Белгородской, Воронежской, Свердловской, Кировской, Курганской, Томской, Орловской, Самарской, Псковской и Ленинградской областей, Ставрополья, Крыма, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Удмуртии, Ненецкого автономного округа. В Новосибирской области глава региона одобрил идею сделать 31 декабря нерабочим днем для коллективов новосибирских предприятий, но правительство региона будет работать.

Президент России Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Также законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР 28 ноября.