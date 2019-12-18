В полпредстве СЗФО прокомментировали ситуацию с ложными сообщениями о минировании в округе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Экстренные службы в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в этом году получили от анонимных заявителей тысячи ложных сообщений о минировании зданий, которые отвлекали их от выполнения необходимых задач. Больше всего таковых поступило в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщил в среду заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Олег Логунов.

"На оперативную обстановку в округе существенное влияние оказывают заведомо ложные сообщения о готовящихся террористических актах. При этом количество объектов, о которых сообщают [злоумышленники], исчисляется у нас тысячами. Особенно сложная ситуация у нас складывается с такими сообщениями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - сказал он на заседании по подведению итогов работы системы предупреждения и ликвидации ЧС в округе за 2019 год, которое проходит в Смольном.

Замполпреда добавил, что угрозы такие сообщения не представляют, однако отвлекают силы и средства экстренных и оперативных служб от выполнения повседневных задач.

В Петербурге в этом году регулярно поступали сообщения о минировании торговых центров, учебных учреждений, станций метро и других объектов. Последние несколько недель в городе ежедневно эвакуируют суды. По результатам проверок все сообщения оказались ложными.