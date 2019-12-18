Ульяновский губернатор подписал распоряжение о запрете в регионе никотиносодержащих смесей

УЛЬЯНОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в среду подписал распоряжение о мерах по запрету оборота никотиносодержащих смесей наподобие снюса в регионе, сообщил он на своей странице в соцсети в Facebook.

Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, но сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, пропитанные никотином. Неофициально их также называют снюсами", при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.

"Подписал сегодня распоряжение о неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий. В документе жестко прописаны все дополнительные меры по профилактике, пресечению оборота и потребления несовершеннолетними этих веществ", - написал Морозов.