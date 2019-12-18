Ульяновский губернатор подписал распоряжение о запрете в регионе никотиносодержащих смесей

УЛЬЯНОВСК, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в среду подписал распоряжение о мерах по запрету оборота никотиносодержащих смесей наподобие снюса в регионе, сообщил он на своей странице в соцсети в Facebook.
Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, но сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, пропитанные никотином. Неофициально их также называют снюсами", при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством.
"Подписал сегодня распоряжение о неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий. В документе жестко прописаны все дополнительные меры по профилактике, пресечению оборота и потребления несовершеннолетними этих веществ", - написал Морозов.
Губернатор отметил, что документ призван усилить контроль соблюдения запрета оптовой, розничной продажи снюса и никотиносодержащих изделий детям. "В январе мы выйдем с законопроектом в Законодательное собрание области. Подписанное распоряжение - прямое руководство к действию для органов власти, которые должны консолидировать свои усилия с правоохранительными органами", - уточнил Морозов.
В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Группа депутатов от КПРФ 4 декабря также внесла проект закона об ужесточении административной ответственности за торговлю любыми никотиносодержащими сосательными и жевательными смесями, включая насвай и снюс.