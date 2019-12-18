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Опрос: большинство россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда

Среди положительных сторон респонденты назвали быструю, доступную связь и возможность постоянного контакта с родными и близкими

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Большинство жителей России (60%) считают, что широкое распространение электронных устройств приносят людям больше пользы, нежели вреда. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в среду на его сайте.

Согласно материалам опроса, о пользе от использования таких электронных устройств чаще всего говорят люди в возрасте 18-30 лет (67%), реже - пожилые россияне старше 60 лет (53%). В соответствии с результатами опроса, 26% респондентов уверены, что гаджеты приносят пользователям больше вреда, причем данный показатель с 2013 года вырос на 9%.

Более половины опрошенных россиян (51%) считают, что с появлением переносных электронных устройств люди стали свободнее, однако этот показатель снизился на 14% с 2013 года (65%). Более трети респондентов (35%) отметили, что использование гаджетов, напротив, ограничивает свободу, причем данный показатель вырос с 2013 года на 19% (в 2013 г. - 16%).

Среди положительных сторон использования электронных устройств респонденты называют быструю, доступную связь и возможность постоянного контакта с родными и близкими (42%), оперативный доступ к разнообразной информации (27%), удобство и комфорт (18%), а также мобильность и компактность устройств (12%).

Отрицательными сторонами в использовании гаджетов россияне считают вред для здоровья (17%), отрицательное влияние на детей и их развитие (11%), возникновение зависимости и привыкание (10%), а также много недостоверной, вредной информации.

Опрос "ФОМнибус" проведен 8 декабря 2019 года среди граждан РФ от 18 лет в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность в нем не превышает 3,6%.

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