Испанская телекомпания расследует инцидент с трансляцией на своем сайте шоу RT

МАДРИД, 18 декабря. /ТАСС/. Испанская телекомпания Television Espanola (TVE) расследует инцидент, в ходе которого эфир одного из каналов был прерван показом программы телеканала RT. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

В TVE подтвердили, что 12 декабря кто-то смог прервать выпуск испанского канала, вещающего через сайт корпорации. Неизвестные запустили в эфире шоу экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа, в котором он общался с бывшим главой правительства Каталонии Карлесом Пучдемоном. Экс-лидер автономии бежал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости. TVE начала расследование случившегося.

"Хакеры взломали испанский канал "+24" и врубили вместо их эфира наш, - прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. - У нас как раз шло интервью с Пучдемоном, главным по независимости Каталонии". "Мы не знаем, кто это сделал", - добавила она.