Свыше 14 тыс. подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 14 тыс. подъездов отремонтировали в многоквартирных домах Московской области с начала текущего года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"С начала 2019 года в Подмосковье отремонтировано более 14 тыс. подъездов в многоквартирных домах. Ремонтные работы проводятся в рамках губернаторской программы "Мой подъезд". Всего до конца текущего года запланировано отремонтировать не менее 14,5 тыс. подъездов", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, наибольший процент выполнения плана работ по ремонту подъездов отмечается в Химках, Реутове, Серпухове, Подольске, Мытищах и Балашихе. В рамках работ проводится ремонт полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков, оконных блоков и осветительных приборов.

"До конца года она будет реализована полностью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, по желанию жителей, принял решение продлить срок действия программы, и в 2020 году эта работа будет продолжена", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского.

Он отметил, что в настоящее время программа по ремонту подъездов на 2019 год реализована более чем на 97%.

В ведомстве добавили, в течение четырех лет реализации губернаторской программы "Мой подъезд" будет отремонтировано свыше 83 тыс. подъездов.