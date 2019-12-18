Депутат не исключил усиления контроля над сотрудниками колоний после случая в Калмыкии

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Выявление террористического сообщества в колонии строгого режима в поселке Яшкуль в Калмыкии станет поводом для проведения оперативных проверок в других местах лишения свободы, а также для возможного усиления контроля над работающими там сотрудниками ФСИН. Об этом в среду ТАСС сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов закона об изолированном содержании террористов в тюрьмах Адальби Шхагошев.

"Человек, который это все организовывал, это сообщество, сидел по статье о незаконном обороте оружия. Проблема заключается в том, что человек наверняка имел отношение к террористическим организациям на свободе и знал и понимал, что такое - организовать террористическое сообщество", - сказал он. При этом, добавил депутат, в колонии оказались люди, которые стали прямыми сообщниками этого осужденного, что и позволило создать ячейку.

"Это будет поводом для ревизии состояния в колониях по подобным делам. Это называется оперативная ревизия. И, соответственно, будут приняты специальные меры. Более того, я убежден, что оперативная информация существует и по другим учреждениям", - продолжил Шхагошев.

По его мнению, закон о содержании осужденных за преступления террористической направленности в отдельных тюрьмах сейчас является достаточной мерой противодействия террористам. "Ужесточать ее, наверное, не стоит. Но что касается, например, сотрудников - будем наблюдать сейчас за делом, насколько там окажутся причастны сотрудники. В части ужесточения контроля над сотрудниками - такое возможно", - добавил депутат, допустив, что "на законодательном уровне, скорее всего, будет продолжение этой истории".

"Без них [сотрудников] в принципе это трудно было бы делать. Скорее всего, речь будет идти о покрывательстве, и в этой части контроль над сотрудниками будет очень важен", - резюмировал Шхагошев.