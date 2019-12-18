{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат не исключил усиления контроля над сотрудниками колоний после случая в Калмыкии

Ранее сообщалось, что одной из колоний республики заключенный создал террористическую ячейку

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Выявление террористического сообщества в колонии строгого режима в поселке Яшкуль в Калмыкии станет поводом для проведения оперативных проверок в других местах лишения свободы, а также для возможного усиления контроля над работающими там сотрудниками ФСИН. Об этом в среду ТАСС сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, один из авторов закона об изолированном содержании террористов в тюрьмах Адальби Шхагошев.

На эту тему

"Человек, который это все организовывал, это сообщество, сидел по статье о незаконном обороте оружия. Проблема заключается в том, что человек наверняка имел отношение к террористическим организациям на свободе и знал и понимал, что такое - организовать террористическое сообщество", - сказал он. При этом, добавил депутат, в колонии оказались люди, которые стали прямыми сообщниками этого осужденного, что и позволило создать ячейку.

"Это будет поводом для ревизии состояния в колониях по подобным делам. Это называется оперативная ревизия. И, соответственно, будут приняты специальные меры. Более того, я убежден, что оперативная информация существует и по другим учреждениям", - продолжил Шхагошев.

По его мнению, закон о содержании осужденных за преступления террористической направленности в отдельных тюрьмах сейчас является достаточной мерой противодействия террористам. "Ужесточать ее, наверное, не стоит. Но что касается, например, сотрудников - будем наблюдать сейчас за делом, насколько там окажутся причастны сотрудники. В части ужесточения контроля над сотрудниками - такое возможно", - добавил депутат, допустив, что "на законодательном уровне, скорее всего, будет продолжение этой истории".

"Без них [сотрудников] в принципе это трудно было бы делать. Скорее всего, речь будет идти о покрывательстве, и в этой части контроль над сотрудниками будет очень важен", - резюмировал Шхагошев.

Теги
РоссияКалмыкия
Реклама на ТАСС
Праздничная подсветка будет работать в Москве до 10 марта
В этом году в столице выставили более 4 тыс. объемных конструкций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС