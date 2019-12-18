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ВОЗ прогнозирует уменьшение числа курящих мужчин в 2020 году

Этот показатель, согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, составит 1 млрд 91 млн человек

ЖЕНЕВА, 19 декабря. /ТАСС/. Борьба с табаком в мире принесла свои плоды: число курящих мужчин больше не растет, и в 2020 году снизится на 2 млн. К такому выводу пришла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в Женеве в четверг докладе.

"Позитивным является то, что <...> число потребителей табака прекратило рост и, согласно прогнозу, уменьшится на 2 млн среди мужчин в 2020 году (до 1 млрд 91 млн человек) по сравнению с уровнем 2018 года, и на 5 млн - к 2025 году (до 1 млрд 87 млн)", - констатирует ВОЗ, подчеркивая, что этот процесс представляет собой "мощный сдвиг в табачной эпидемии". Эти цифры, как считает организация, наглядно говорят о том, "как руководимые правительством акции могут защитить общество от табака, спасти жизни и предотвратить страдания людей от вызванного табаком вреда".

"На протяжении многих лет мы видели устойчивый рост числа мужчин, потребляющих смертельно опасную табачную продукцию. А сейчас впервые мы видим снижение потребления среди мужчин, благодаря более жестким мерам правительств в отношении табачной индустрии", - заявил в связи с публикацией доклада генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, речь идет о "поворотном моменте" в борьбе с вредной привычкой. ВОЗ "продолжит тесно сотрудничать со странами, чтобы поддержать эту тенденцию", пообещал гендиректор.

Согласно докладу, в 2018 году в мире насчитывалось 1 млрд 337 млн потребителей табака обоего пола, что на 60 млн меньше, чем в 2000 году. Однако это снижение произошло благодаря резкому сокращению за 18 лет пристрастия к вредной привычке среди женщин - с 346 до 244 млн человек. В то же время среди мужчин, наоборот, был отмечен рост - с 1 млрд 50 млн до 1 млрд 93 млн.

По прогнозам ВОЗ, в 2020 году число потребителей табака, включая мужчин и женщин, уменьшится в мире на 10 млн человек по сравнению с 2018 годом, а к 2025 году это число сократится еще на 27 млн. Организация напоминает, что ежегодно табак уносит более 8 млн жизней, в том числе 1,2 млн жизней некурящих людей, поскольку их здоровье подрывает табачный дым, который они вынуждены вдыхать.

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Тедрос Аданом Гебрейесус
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