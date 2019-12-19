Горячка и Негодяйка. Какие необычные названия деревень попали в реестр в 2019 году

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) пополнился в 2019 году сведениями о границах более 8,7 тыс. населенных пунктов. Количество данных о границах за год увеличилось на 25% - с 35,2 тыс. до 44 тыс. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Среди наиболее интересных названий населенных пунктов, границы которых включены в ЕГРН в 2019 году - деревни Горячка в Саратовской области, Негодяйка в Ярославской и Кислое в Тюменской области.

По информации ведомства, в 2019 году реестр недвижимости пополнили границы таких населенных пунктов, как деревня Непременная Лудзя в республике Удмуртия, села Сестры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском крае, село Передняя Бырка в Забайкальском крае, деревни Красивая и Кислое в Тюменской области.

В Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон, Верхний Жар и Нижний Жар. В Белгородской области - хутора Роскошный и Ездоцкий.

"Наполнение госреестра недвижимости сведениями о границах населенных пунктов напрямую зависит от работы региональных администраций. Именно они, согласно законодательству, инициируют работу по установлению точных границ и направляют данные о них в Кадастровую палату", - приводятся в сообщении слова замглавы ведомства Марины Семеновой.

Как сообщал ТАСС, правительству и регионам поручено до 2021 года завершить работу по установлению границ субъектов и населенных пунктов. Всего в стране 155,7 тыс. населенных пунктов. Ожидается, что внесение сведений о них в ЕГРН позволит упростить постановку участков на кадастровый учет, регистрацию прав, снизить число имущественных споров между правообладателями и эффективно вовлекать земли в оборот.