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Дамбу в Петербурге открыли

Угроза наводнения миновала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений открыты, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе КЗС.

Вечером 18 декабря затворы КЗС были закрыты от наводнения в связи с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков.

"В 09:00 мск 19 декабря затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений полностью открыты", - сказала собеседница агентства.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Днем без существенных осадков. Днем ветер ожидается умеренный в первой половине дня местами может переходить в сильный. Температура воздуха в течение суток - до плюс 2 градусов.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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