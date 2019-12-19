Экологи заявили, что до 15% смертей в мире вызваны загрязнением окружающей среды

ВАШИНГТОН, 19 декабря /ТАСС/. Примерно 15% смертей среди взрослого населения планеты являются результатом загрязнения окружающей среды. К такому выводу пришла международная группа экологов, исследовав состояние здоровья населения 10 государств с различным уровнем экономического развития. Доклад представлен в среду Глобальным альянсом по вопросам здравоохранения и загрязнения окружающей среды (GAHP) в Вашингтоне (США).

По данным экспертов, такие факторы, как загрязненная вода, содержащий вредные вещества воздух и тяжелые условия труда, ежегодно приводят к гибели 2,3 млн человек в Индии, 1,8 млн человек - в Китае. В первую пятерку также входят Индонезия, Нигерия, Пакистан. В США, занимающих в этом списке седьмое место, в год по названным причинам умирает около 200 тыс. человек при населении 325 млн.

"Наш доклад в очередной раз напоминает о том, что вопросы экологии должны стоять на первом месте в списке приоритетов перед любым государством, перед каждым правительством", - уверена Рейчел Купка, исполнительный директор GAHP. "Где бы вы ни проживали, последствия отравления окружающей среды вас не минуют", - предупредила она.

В ходе исследования специалисты учитывали и такие факторы, как нехватка питьевой воды, последствия использования примитивных печей и кухонь, а также отравления воздуха предприятиями и автомобильным транспортом.

Помимо прочего, изучалось воздействие курения, вредных условий производства, работы со свинцом, медью и с другими опасными для организма металлами, а также с мелкодисперсными веществами.

По словам авторов доклада GAHP, все перечисленные причины повышали риск преждевременной смерти.