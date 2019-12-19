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Депутаты Пензенской области запретили продавать "снюсы" несовершеннолетним

Решение приняли единогласно

ПЕНЗА, 19 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Пензенской области на сессии в четверг приняли закон, который запрещает продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

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Снюс - вид бездымного табака, он запрещен в России с 2015 года, однако сейчас среди детей и подростков активно распространяются пакетики или пастилки без табака, но пропитанные никотином, неофициально их также называют "снюсами", при этом их оборот никак не регулируется федеральным законодательством. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности "снюсов" среди детей и подростков вводом ограничительных мер.

"Законодательное собрание подготовило законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции на территории Пензенской области. Им также предусмотрены меры ответственности за продажу такой продукции несовершеннолетним. Законопроект принят единогласно", - сказал на сессии спикер Заксобрания Валерий Лидин.

За нарушение регионального закона предусмотрено административное наказание. Физических лиц предлагается штрафовать на сумму от 2 до 4 тыс. рублей, должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, юридических - от 100 до 200 тыс. рублей, добавил Лидин.

Также на сессии депутаты выступили с законодательной инициативой о внесении поправок в федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Пензенские парламентарии предлагают запретить торговлю насваем, табачными изделиями и другими смесями, которые содержат никотин или его производные и предназначены для рассасывания, жевания и потребления иными способами. Предложения направят в Госдуму.

Теги
РоссияПензенская область
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