Власти Ленобласти заинтересованы в скорейшей реформе обращения с ТКО в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области заинтересованы, чтобы город федерального значения Санкт-Петербург как можно быстрее провел реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и не откладывал ее до 2022 года, а также предлагают городу решения в виде соглашений, позволяющих контролировать объемы мусора, которые вывозятся из города в область. Об этом сообщил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос журналиста из Ленинградской области, сообщил, что не исключает того, что города федерального значения Москва, Петербург и Севастополь могут провести реформу обращения с ТКО раньше 2022 года - срока, который им положен по закону. Журналист просил главу государства "поторопить" Петербург, так как оттуда везут мусор в Ленинградскую область, где реформа уже началась.

"Не скрою, что Ленинградская область заинтересована, чтобы наш сосед побыстрее перешел на положение "мусорной реформы" и это понятно - две трети мусора, который генерируется на территории Ленинградской области, - это мусор, который вывозится из Санкт-Петербурга", - сказал Дрозденко.

Он добавил, что реформа, которая уже проводится в области, помогла декриминализировать рынок утилизации отходов, а также контролировать объемы мусора. "Сегодня те компании, которые работают в Ленинградской области, имеют систему контроля [на базе] ГЛОНАСС, ее контролирует региональный оператор, и он видит, какая машина и куда везет мусор", - отметил глава региона.

По его словам, у властей Петербурга есть законное право не реформировать систему обращения с ТКО, однако власти соседней области предлагают заключить соглашения. "Мы не можем торопить Петербург, но мы предлагаем заключить соглашения, по которым, как минимум, перевозчики, которые собирают и перевозят мусор из Петербурга, вошли бы в нашу единую систему по трем направлениям: это установка единой системы ГЛОНАСС, чтобы мы понимали, куда ездят машины, это допуск нашего регионального оператора к точным данным по объему мусора, который собирают в Петербурге, и это обязательное подписание тройственного соглашения", - сказал Дрозденко.

Он пояснил, что соглашения должны быть подписаны между региональным оператором по обращению с ТКО, мусорными полигонами и транспортными компаниями, которые возят мусор из Петербурга. "Если хотя бы эти три положения мы в ближайшее время реализуем, то нам, конечно, будет легче", - сказал губернатор. С 1 ноября 2019 года во всех районах Ленинградской области стартовала реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой региональный оператор должен обеспечить весь цикл обращения с твердыми коммунальными отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение.

Контроль за реформой обращения с ТКО

Власти Ленинградской области приняли решение о создании наблюдательного совета из представителей общественных организаций при региональном правительстве, который будет следить за ходом реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Александр Дрозденко сообщил, что власти также наймут специальных инспекторов, которые будут контролировать вывоз мусора в соответствии с реформой.

"Мы приняли два очень принципиальных решения. Первое - мы создаем при нашем административном органе правительства Ленинградской области, кто занимается мусорной реформой, наблюдательный совет, куда войдут представители всех районов области, именно общественники - представители общественных экологических организаций, может, по одному, может, по два, в зависимости от размера района", - сказал Дрозденко.

Губернатор добавил, что в области также появятся специальные инспектора, которые будут контролировать вывоз мусора. "Мы вводим дополнительное количество людей в штатное расписание нашего органа, кто занимается "мусорной реформой" - это будут инспектора, которые будут работать по районам Ленинградской области. Основная задача - контролировать ход реформы, именно соблюдение договорных обязательств и со стороны перевозчиков и полигонов, и со стороны населения", - сказал Дрозденко.