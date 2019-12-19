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Кузнецова направила в правительство РФ обращение в связи с обеспечением детей лекарствами

Обращение возникло в связи с необходимостью обеспечения детей препаратами для лечения спинальной мышечной атрофии и онкологических заболеваний

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что направила письмо в правительство РФ в связи с обеспечением детей лекарственными препаратами.

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"Мы письмо в правительство направили, в котором сразу несколько просьб, несколько предложений. Очень надеемся на решение", - сказала Кузнецова в четверг на круглом столе по проблемам детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Она уточнила, что обращение возникло в связи с необходимостью обеспечения детей препаратами для лечения спинальной мышечной атрофии и онкологических заболеваний. Кроме того, в обращении речь идет о возможности постепенного перехода на российские препараты.

"Необходимо сделать переход более гибким с учетом того, что есть вопросы после применения ряда отечественных препаратов. Знаем, что даны уже сейчас ряд рекомендаций в субъекты РФ Минздравом, мы с ними находимся на связи. Целый перечень вопросов был отправлен и требует рассмотрения не только Минздрава, но Минфина и Минпромторга", - сказала детский омбудсмен журналистам.

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