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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин пообещал разобраться с критическим состоянием домов ветеранов на Кубани

Главный редактор газеты "Президент" попросил главу государства прекратить "бесчинства" чиновников в Сочи

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с критическим состоянием домов ветеранов и закрытием школы в Краснодарском крае.

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На закрытие школы и состояние домов ветеранов в регионе, в том числе в Сочи, главе государства пожаловался главный редактор газеты "Президент" на большой пресс-конференции. Он попросил президента прекратить "бесчинства" чиновников в Сочи. Путин признался, что не слышал о таких проблемах.

"Я обязательно поговорю на этот счет с губернатором Кондратьевым Вениамином Ивановичем <...> А по поводу того, чтобы прекратить бесчинства именно в Сочи, я думаю, что это вполне возможно сделать и нужно сделать в ближайшее время, если есть какие-то нарушения, тем более в отношении ветеранов и тем более в преддверии 75-летия Победы", - сказал президент.

Он отметил, что на должность мэра Сочи недавно пришел новый человек. "Обязательно его сориентируем на основе ваших материалов", - отметил президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что бесчинства, если они где-то встречаются, должны быть устранены не только в Краснодарском крае, а везде.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКондратьев, Вениамин ИвановичБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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