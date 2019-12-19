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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин указал на востребованность женщин в политике

Президент также отметил, что с точки зрения ответственности за страну требования к политику не могут отличаться по гендерным принципам

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что женщины востребованы в большой политике.

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"Женщина все-таки привносит в политику женское начало, меньше агрессии, мне кажется. Это, безусловно, будет востребовано", - сказал Путин на большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, какими качествами должна обладать успешная женщина-политик, российский лидер подчеркнул, что эти требования едины для всех. "С точки зрения возможности управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Это требования одинаковые - компетентность, порядочность, и т. д.", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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