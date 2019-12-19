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Володин: Дума и кабмин должны навести порядок в системе оплаты труда медработников

Спикер Госдумы отметил, что необходимо установить минимальную зарплату, а стимулирующие надбавки не могут быть в объеме 70%

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег из правительства РФ разобраться в ситуации с необоснованной разницей в размерах зарплат рядовых врачей и руководства медицинских учреждений. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-1".

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В ходе большой пресс-конференции в четверг президент РФ Владимир Путин потребовал избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.

"Говорить о том, что средняя заработная плата 79 тыс. рублей, о чем сказала министр [здравоохранения Вероника Скворцова] на встрече с Советом законодателей, конечно, недопустимо. Необходимо учитывать зарплату в каждом регионе", - сказал Володин.

"Наша задача вместе с коллегами из правительства - сделать все для того, чтобы порядок навести в системе заработных плат. А это значит, чтобы заработная плата минимальная была установлена. Она не может быть в разы меньше, чем зарплата главного врача. И, конечно, стимулирующие надбавки также не могут быть в объеме 70%, как происходит сегодня", - подчеркнул думский спикер.

"Президент лучше ситуацию чувствует, чем наши профильные министры, - считает Володин. - Лучше эту ситуацию видит, если хотите, с позиции необходимости решения, чем многие губернаторы".

16 декабря Володин на заседании Совета законодателей, комментируя слова Скворцовой о средней зарплате врачей в 79 тысяч в месяц, обратил внимание на то, что в большинстве регионов медработники не получают такую сумму. Он объяснил это тем, что при формировании статистики учитывается зарплата главного врача и его заместителей, зачастую в разы превышающая доходы остального персонала.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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