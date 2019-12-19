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ОНФ планирует провести Медиафорум в 2020 году

Тематика форума связана с защитой прав журналистов, работающих в печатных изданиях, на телевидении, радио и в интернете

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) приступили к подготовке Медиафорума, который пройдет в 2020 году. Об этом сообщил в четверг журналистам глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"ОНФ откликнулся на предложение журналистов, победивших в конкурсе "Правда и справедливость", организовать площадки для просмотра и обсуждения пресс-конференции президента России, лидера ОНФ Владимира Путина. Это событие дало старт подготовке к Медиафоруму ОНФ, который пройдет в 2020 году", - сказал Кузнецов.

ОНФ проводит Медиафорумы с участием региональных и местных СМИ с 2014 года. Предыдущие форумы проходили весной. Первые четыре форума состоялись в Санкт-Петербурге, пятый - в Калининграде, шестой - в Сочи. Тематика форума связана с защитой прав журналистов, работающих в печатных изданиях, на телевидении, радио и в интернете.

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Россия
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