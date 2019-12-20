Школы Амурской области получили 39 новых автобусов для подвоза детей из отдаленных сел

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Школы Амурской области получили новые современные автобусы. Технику их представителям передал в пятницу на площадке возле общественно-культурного центра в Благовещенске губернатор региона Василий Орлов.

По данным Минобразования региона, в начале учебного года школам области требовалось 35 автомобилей, власти региона направили соответствующий запрос в Минпросвещения РФ, которое в итоге предоставило 39 автомобилей (14 марки ПАЗ и 25 - Ford) вместимостью 21-24 пассажира. В первую очередь новый транспорт распределили в территории, пострадавшие от летнего паводка, также учитывались срок эксплуатации имеющейся в школах техники, количество детей, которых необходимо подвозить, и протяженность маршрута. Автобусы ПАЗ поедут в территории с суровыми климатическими условиями.

"6,5 тыс. детей ежедневно мы подвозим по школьным маршрутам, больше 160 школ охвачено школьными маршрутами, на этом задействовано 250 автобусов, и, конечно, нам очень важно, чтобы качество этих машин было соответствующим, чтобы оно соответствовало нормам безопасности. Поэтому ежегодно проходит обновление автобусного парка. Здесь у нас две марки представлено - это ПАЗ и Ford, Ford тоже нашей, российской сборки", - сказал на церемонии передачи Орлов.

Он уточнил, что в прошлом году также по программе Минпромторга для школ региона пришло 40 единиц техники, в 2020 году осталось заменить еще 15 машин.

В Сковородинский район распределили сразу три автобуса ПАЗ зимнего варианта. "Нас это событие, конечно, очень обрадовало, потому что, действительно, территория удаленная, подвоз детей осуществляется в больших количествах, протяженность школьных маршрутов велика. Скажу за Урушу - у нас протяженность школьного маршрута 11 км, поэтому на подвозе находится порядка 180 детей, два автобуса еле справляются, поэтому подспорье будет отличное для школы, сможем большее количество детей подвозить, увеличивается количество посадочных мест", - сказал журналистам директор урушинской школы Сковородинского района Олег Башкиров. По его словам, с учетом моментов, связанных с оформлением документом, новые автобусы должны выйти на линию в начале февраля.

"Мы сегодня получаем автобус Ford Transit в Ромненский район для амаранской школы. Такой комфортабельный автобус нас очень устраивает, потому что в подвозе у нас 14 детей из маленького села. В течение уже ряда лет школы Ромненского района получают автобусы, с 2003 года - почти ежегодно", - подчеркнула начальник отдела образования районной администрации Татьяна Дивиченко.