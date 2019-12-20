"Би-2","Мумий Тролль" и Papa Roach выступят на фестивале "Рок над Волгой"

САМАРА, 20 декабря. /ТАСС/. Группы Papa Roach, "Би-2" и "Мумий Тролль" примут участие в крупнейшем в Европе однодневном музыкальном фестивале "Рок над Волгой", проведение которого возобновят в Самарской области в 2020 году, говорится в сообщении организаторов фестиваля компании NCA, распространенном в пятницу.

"Свое участие в девятичасовом марафоне подтвердили отечественные хитмейкеры - группы "Би-2", "Мумий Тролль", а также американская рок-группа Papa Roach. Последние два коллектива выступят на фестивале впервые", - говорится в сообщении.

Фестиваль состоится в июне 2020 года на стадионе "Самара Арена", возведенном для чемпионата мира по футболу 2018 года. "Рок над Волгой" проходил в Самарской области с 2009 по 2013 год и ежегодно собирал несколько сотен тысяч зрителей, за пять лет его посетили более 1,5 млн человек. В 2013 году здесь выступала немецкая группа Rammstein, всего мероприятие в тот год посетили около 700 тыс. человек. После фестиваль больше не проводился.

"Семь лет не было фестиваля, и перед тем, как принять окончательное решение о его возрождении, мы изучили отзывы гостей за все годы его проведения. Были разные точки зрения, и большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды в противовес бесплатному входу и спартанским условиям. В этом году мы решили пойти на эксперимент и перенести опен-эйр на новую площадку: у города появилась прекрасная арена европейского уровня. Но стены не самое важное - нам важно сохранить дух фестиваля, наше единение и настроение", - сказал руководитель компании NCA, продюсер фестиваля Михаил Шурыгин.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, "Рок над Волгой" является молодым, но ярким брендом региона. "Именно в Самаре фестиваль собирал рекордное количество гостей со всей страны. На сцене всегда выступали самые яркие представители российского рока и звезды мировой музыки. Добрые традиции надо возрождать. И мы сделаем это с учетом мнения всех, кто так долго ждал возвращения большого рока на берега Волги", - сказал губернатор.

Фестиваль пройдет 27 июня 2020 года.