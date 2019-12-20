Патриарх Кирилл допустил проведение некоторых богослужений на русском языке

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Проведение некоторых церковных служб, особенно затруднительных для понимания прихожан, допустимо на русском языке вместо церковнославянского. Об этом заявил в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания Епархиального собрания города Москвы.

"Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост. При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам: где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то может вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что полный перевод богослужений на русский язык не принесет пользы. "В связи с этой темой порой возникают идеи перевести все богослужение на современный русский язык, сократить его изменяемые части и другие подобные предложения. Полагаю, что именно такие решения не принесут пользы. При этом… славянский язык органично изменялся на протяжении более чем десяти веков существования Русской церкви. И в последние годы Священный Синод неоднократно давал указание, чтобы при составлении новых богослужебных текстов на церковнославянском языке их авторы и редактирующая эти труды синодальная богослужебная комиссия избегали малопонятных, архаичных грамматических или лексических конструкций", - сказал патриарх Кирилл.

Он также обратил внимание, что трудности в понимании богослужебных текстов зачастую возникают из-за их произнесения священнослужителями. "Важнейшая задача для священников - через просвещение прихожан помочь им понимать содержание и смысл православного богослужения. Эта учительская задача никак не отменяет необходимости устранять практические недостатки, такие как невнятность и поспешность в произнесении текстов и возгласов или, наоборот, утомительное для внимания затягивание и искусственная театральность, эмоциональность или вычурность; неправильная расстановка акцентов в текстах; неблагоприятная акустика храма, которую можно, как правило, исправить современными техническими средствами", - добавил патриарх Московский и всея Руси.