В Сочи обследуют все дома ветеранов после жалобы Путину на их состояние

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Все дома, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, обследуют в Сочи, после жалобы на плохое состояние жилья ветеранов на итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в четверг. Об этом сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский.

На закрытие школы и состояние домов ветеранов в Краснодарском крае, в том числе в Сочи, главе государства на большой пресс-конференции пожаловался главный редактор газеты "Президент". Он попросил президента прекратить "бесчинства" чиновников в Сочи. Путин сказал, что не слышал о таких проблемах и пообещал разобраться. Позднее пресс-служба мэрии города сообщила, что речь идет о доме на улице Мацестинская, 17, где в настоящее время не проживают участники Великой Отечественной войны - только одна вдова ветерана.

"С начала декабря заработал наш муниципальный штаб по подготовке к 75-летию Победы, и одна из задач этого штаба, чтобы во всех четырех районах нашего большого города обойти все квартиры и дома, где поживают ветераны ВОВ. Их у нас в городе 2700 человек (из них 172 человека - ветераны Великой Отечественной войны, остальные - приравненные к ним лица - прим. ТАСС)", - сказал Копайгородский.

Он уточнил, что отраслевые подразделения в пятницу начали обследование дома, о котором говорилось в вопросе Путину. По словам мэра, в ближайшее время дом будет полностью отремонтирован, проведен косметический ремонт во всех квартирах.