Голикова: предложение наделить МВД правом изъятия детей из семей ранее не обсуждалось

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Инициатива МВД о наделении сотрудников ведомства правом изымать детей из семей в случае возникновения угрозы жизни и здоровью ребенка ранее не поднималась и является одним из рассуждений в рамках дискуссии совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Это лишь одно из рассуждений, которые были озвучены в рамках дискуссии о защите интересов детей в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью ребенка на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Подобная инициатива нигде раньше не поднималась", - рассказали в секретариате.

Ранее глава профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник заявил, что МВД готовит поправки, которые наделят сотрудников органов правом изымать ребенка из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. По его словам, в министерстве понимают приоритет сохранения семьи, однако сталкиваются со случаями, когда требуется незамедлительно принять меры по изоляции ребенка от опасной ситуации.