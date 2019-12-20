{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На горнолыжных курортах Красной Поляны открыта продажа единого ски-пасса

Стоимость билета останется на уровне прошлого года

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Продажа единого ски-пасса на всех горнолыжных курортах Красной Поляны началась в пятницу, сообщил журналистам мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

"20 декабря начал действовать единый ски-пасс", - сказал Копайгородский.

Для туристов по одном билету на всех горнолыжных курортах Красной Поляны стали доступны канатные дороги и трассы, а также инфраструктура курортов - прокат снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и дополнительные услуги. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов начал курсировать бесплатный автобус для обладателей единого ски-пасса. Как сообщал гендиректор компании "Роза хутор" Александр Белокобыльский, стоимость единого ски-пасса останется на уровне прошлого года.

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горнолыжных курорта: "Роза хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (бывший "Горки город"). Они включают в себя 110 горнолыжные трассы разного уровня сложности общей протяженностью более 177 км, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Акимов: правкомиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч
Вице-премьер сообщил, что предложения по ужесточению наказания за превышение скорости представят в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС