На горнолыжных курортах Красной Поляны открыта продажа единого ски-пасса

СОЧИ, 20 декабря. /ТАСС/. Продажа единого ски-пасса на всех горнолыжных курортах Красной Поляны началась в пятницу, сообщил журналистам мэр города Сочи Алексей Копайгородский.

"20 декабря начал действовать единый ски-пасс", - сказал Копайгородский.

Для туристов по одном билету на всех горнолыжных курортах Красной Поляны стали доступны канатные дороги и трассы, а также инфраструктура курортов - прокат снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе и дополнительные услуги. Между нижними станциями канатных дорог трех курортов начал курсировать бесплатный автобус для обладателей единого ски-пасса. Как сообщал гендиректор компании "Роза хутор" Александр Белокобыльский, стоимость единого ски-пасса останется на уровне прошлого года.

Красная Поляна - поселок, на территории которого расположены три крупных горнолыжных курорта: "Роза хутор", "Газпром" и "Красная Поляна" (бывший "Горки город"). Они включают в себя 110 горнолыжные трассы разного уровня сложности общей протяженностью более 177 км, 64 канатные дороги, гостиничную инфраструктуру, а также развлечения и возможности проведения конгрессных мероприятий.