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"Медиалогия" назвала самых цитируемых журналистов года

Ими стали главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, радио- и телеведущий Владимир Соловьев и основатель Академии российского телевидения Владимир Познер
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, радио- и телеведущий Владимир Соловьев и основатель, первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер названы компанией "Медиалогия" самыми цитируемыми журналистами в 2019 году.

Как сообщается в пятницу на сайте "Медиалогии", Венедиктова и Соловьева СМИ процитировали более 143 тыс. раз - (143 834 и 143 576, соответственно), у Познера свыше 117 тыс. упоминаний (117 278).

В первой пятерке также главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян и телеведущая Ксения Собчак.

Среди других чаще всего упоминаемых в СМИ в этом году - телеведущий Андрей Малахов, тележурналистка канала "Россия-1" Ольга Скабеева, блогер Илья Варламов, журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, а также генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Всего рейтинг включил 30 журналистов. Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", охватывающей более 53 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Исследование проводилось с 1 января по 18 декабря 2019 года.

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