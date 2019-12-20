Лондон запустил процедуру по экстрадиции жены дипломата США, из-за которой погиб британец

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Королевская прокурорская служба Великобритании сочла возможным выдвинуть обвинения в отношении жены американского дипломата Энн Сакулас по делу о ДТП со смертельным исходом на территории королевства и запросить ее экстрадицию. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении надзорного ведомства.

Речь идет о смерти 19-летнего британца Гарри Данна. Он разбился на мотоцикле 27 августа в графстве Нортгемптоншир, столкнувшись со следовавшим по полосе встречного движения автомобилем, за рулем которого находилась американка. По данным телеканала Sky News, после аварии американская сторона рекомендовала женщине, которой была предоставлена дипломатическая неприкосновенность, вернуться в Соединенные Штаты. Посольство США также отклонило полученный от британской полиции запрос о снятии иммунитета с подозреваемой, которая первоначально сотрудничала со следствием, а затем покинула территорию королевства.

"Королевская прокурорская служба дала сегодня разрешение полиции Нортгемптоншира выдвинуть обвинения в отношении Энн Сакулас в причинении смерти из-за опасного вождения", - заявила главный прокурор надзорного ведомства Джанин Смит. Королевская прокурорская служба также уточнила, что "начала процедуру по экстрадиции" американки. Решение о том, требовать ли выдачи гражданки США, должно принять МВД Великобритании.

Глава британского МИД Доминик Рааб приветствовал решение прокуратуры, призвав Сакулас вернуться в Англию. "Я приветствую решение о выдвижении обвинений, что является важным шагом на пути к справедливости для Гарри и утешению его семьи, но это не конец. Я надеюсь, что Энн Сакулас теперь поймет, что правильным шагом будет вернуться в Великобританию и сотрудничать с уголовным расследованием", - сказал он.

Реакция Госдепартамента

Госдепартамент обратил внимание на дипломатический статус Сакулас, жестко раскритиковав возможный запрос на ее экстрадицию. "Мы разочарованы сделанным сегодня заявлением и опасаемся, что оно не приблизит к решению [по этому делу]. Соединенные Штаты ясно заявляли о том, что в момент инцидента, а также во время своего пребывания в Великобритании водитель обладала статусом, который предоставлял дипломатический иммунитет", - сообщили корр. ТАСС в Госдепартаменте.

"Позиция правительства Соединенных Штатов заключается в том, что запрос на экстрадицию человека при подобных обстоятельствах был бы грубейшим злоупотреблением [действующими договоренностями]. Использование договора об экстрадиции для того, чтобы попытаться силой вернуть супругу бывшего дипломата, создало бы чрезвычайно тревожный прецедент", - цитирует в свою очередь представителя Госдепартамента телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Адвокат Сакулас, слова которого приводит агентство Рейтер, уже заявил, что его подзащитная не вернется добровольно в Великобританию.

Позиция семьи

Адвокаты семьи Гарри Данна последовательно настаивали на том, что Сакулас не могла пользоваться дипломатическим иммунитетом, позволившим ей вернуться на родину в разгар следствия. Юристы полагают, что ее супруг, несмотря на наличие дипломатического паспорта, не может считаться американским дипломатом. По информации британских СМИ, он был сотрудником разведслужб, работавшим на британской авиабазе Кроутон в Нортгемптоншире, где расположен центр связи ВВС Соединенных Штатов.