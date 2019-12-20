Суд взыскал более 11 млн рублей по иску жителя Чечни к Porsche

ГРОЗНЫЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Заводской районный суд Грозного частично удовлетворил иск жителя Чечни Апти Идрисова к подразделению Porsche в России ООО "Порше Руссланд" и принял решение взыскать в его пользу с компании более 11 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, на данное решение уже подана апелляция в Верховный суд Чечни.

"ООО "Порше Руссланд" подало апелляционную жалобу в Верховный суд Чеченской Республики, дата рассмотрения жалобы еще не известна. При этом Идрисов также подал апелляционную жалобу, требуя взыскать всю сумму в полном объеме - более 129 миллионов рублей", - отметили в пресс-службе.

Согласно материалам дела, всего Идрисов требовал с компании более 129 млн рублей, в том числе пени в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя, которая по его расчету составляет свыше 86 млн рублей. Он подал иск, так как не смог из-за поломок купленного подержанного автомобиля и его ремонта использовать машину дольше месяца по прямому назначению.

Как сообщили в компании, Идрисов приобрел подержанный автомобиль в апреле 2015 года и на протяжении двух лет использовал его неоднократно, обслуживаясь у разных официальных дилеров в Москве. В марте он подал иск к компании, требуя взыскания стоимости нового аналогичного автомобиля Porsche Panamera 2014 года, разницу в стоимости, неустойку, убытки и штраф на общую сумму более 129 млн рублей.

При первоначальном рассмотрении дела Заводский районный суд в удовлетворении исковых требований отказал, признав пропуск Идрисовым срока исковой давности, но Верховный суд Чечни вернул дело в первую инстанцию. В октябре текущего года иск был частично удовлетворен.

"Данное решение принято с грубейшими нарушениями норм материального и процессуального права. В качестве основания решения Заводской суд сослался на гарантийные ремонты автомобиля, выполненные более 3 лет назад, которые в совокупности якобы превысили 30 дней. При этом количество дней нахождения автомобиля в ремонте не подтверждено доказательствами и опровергалось показаниями трех свидетелей, допрошенных самим судом под страхом уголовной ответственности", - сказали в пресс-службе.