{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Ассанжа и WikiLeaks

Ассанж заявил суду Испании, что не знал о возможной слежке за ним в посольстве в Лондоне

Основатель WikiLeaks дал показания Национальной судебной коллегии Испании с помощью видоконференции

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что не знал о возможной слежке за ним в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

По его информации, Ассанж дал показания Национальной судебной коллегии Испании с помощью видоконференции.

Как сообщала газета El Pais, в пиренейском королевстве ведется расследование в отношении владельца частного испанского охранного предприятия Undercover Global S. L. Давида Моралеса. Эта компания отвечала за защиту посольства Эквадора во время пребывания там Ассанжа. По версии издания, в отношении Моралеса заведено расследование, поскольку он якобы отдал приказ своим сотрудникам шпионить за основателем WikiLeaks для США.

В конце сентября испанский судья Хосе Де ла Мата направил запрос британским властям, чтобы допросить Ассанжа в качестве свидетеля по данному делу с помощью видеоконференции. Как пишет El Pais, британские судебные власти в предварительном порядке отклонили просьбу Испании и попросили разъяснить запрос подробнее.

Они утверждают, что в Великобритании "такого рода беседы ведутся только полицией" и что видеоконференция недоступна для таких допросов. По версии газеты, британская позиция интерпретируется в Испании как "демонстрация сопротивления перед лицом последствий, которые это дело может иметь в процессе экстрадиции" Ассанжа в США.

Ранее El Pais передавала, что россияне и американцы, которые могли посещать Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, являлись приоритетной целью для слежки со стороны охранного предприятия. В частности, делались видео- и аудиозаписи во время многих визитов в посольство Эквадора. Сотрудники Undercover Global S. L. разбирали и фотографировали телефоны американских журналистов. По данным El Pais, все посетители Ассанжа были обязаны сдавать свои сумки, компьютеры и другие электронные устройства при входе в диппредставительство.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации секретной информации о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность, как ожидается, продлится несколько месяцев.

Теги
ИспанияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
Реклама на ТАСС
Источник: жителя Владимирской области задержали за ложное сообщение о падении самолета
По данным собеседника агентства, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, с ним работают сотрудники полиции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС