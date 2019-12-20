Ассанж заявил суду Испании, что не знал о возможной слежке за ним в посольстве в Лондоне

МАДРИД, 20 декабря. /ТАСС/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что не знал о возможной слежке за ним в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press.

По его информации, Ассанж дал показания Национальной судебной коллегии Испании с помощью видоконференции.

Как сообщала газета El Pais, в пиренейском королевстве ведется расследование в отношении владельца частного испанского охранного предприятия Undercover Global S. L. Давида Моралеса. Эта компания отвечала за защиту посольства Эквадора во время пребывания там Ассанжа. По версии издания, в отношении Моралеса заведено расследование, поскольку он якобы отдал приказ своим сотрудникам шпионить за основателем WikiLeaks для США.

В конце сентября испанский судья Хосе Де ла Мата направил запрос британским властям, чтобы допросить Ассанжа в качестве свидетеля по данному делу с помощью видеоконференции. Как пишет El Pais, британские судебные власти в предварительном порядке отклонили просьбу Испании и попросили разъяснить запрос подробнее.

Они утверждают, что в Великобритании "такого рода беседы ведутся только полицией" и что видеоконференция недоступна для таких допросов. По версии газеты, британская позиция интерпретируется в Испании как "демонстрация сопротивления перед лицом последствий, которые это дело может иметь в процессе экстрадиции" Ассанжа в США.

Ранее El Pais передавала, что россияне и американцы, которые могли посещать Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, являлись приоритетной целью для слежки со стороны охранного предприятия. В частности, делались видео- и аудиозаписи во время многих визитов в посольство Эквадора. Сотрудники Undercover Global S. L. разбирали и фотографировали телефоны американских журналистов. По данным El Pais, все посетители Ассанжа были обязаны сдавать свои сумки, компьютеры и другие электронные устройства при входе в диппредставительство.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации секретной информации о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность, как ожидается, продлится несколько месяцев.